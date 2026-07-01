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Мотор - Ягеллония 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
31 Июля 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Мотор
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Ягеллония, которое состоится 31 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ягеллония4 : 1Мотор
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Ягеллония
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0Мотор
25.09.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Мотор0 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л13
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк13
3
Лига Европы
Радомяк13
4
Лига конференций
Гурник З13
5 Висла Кр13
6 Легия13
7 Ягеллония13
8 Видзев11
9 Мотор11
10 Лех П11
11 Краковия11
12 ГКС Катовице10
13 Ракув10
14 Шлёнск10
15 Вечиста Краков10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Пяст10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
Ягеллония
0%

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