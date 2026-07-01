Пяст - Висла Кр 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Висла Кр, которое состоится 01 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 2
|01.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 3
|31.01.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|3 : 4
|30.05.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|4 : 0
|18.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 2
|02.11.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 0
|25.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 0
|16.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|2
|4
| 3
Лига Европы
|Заглембе Л
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Радомяк
|1
|3
|5
|Гурник З
|1
|3
|6
|Висла Кр
|1
|3
|7
|Легия
|1
|3
|8
|Видзев
|2
|2
|9
|Лех П
|1
|1
|10
|Краковия
|1
|1
|11
|Мотор
|2
|1
|12
|ГКС Катовице
|1
|0
|13
|Ракув
|1
|0
|14
|Шлёнск
|1
|0
|15
|Вечиста Краков
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Пяст
|1
|0