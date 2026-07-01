02:34 ()
Свернуть список

Пяст - Висла Кр 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Пяст
Висла Кр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Висла Кр, которое состоится 01 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Висла Кр
Краков
История личных встреч
03.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Кр2 : 2Пяст
01.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Пяст1 : 0Висла Кр
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст2 : 3Висла Кр
31.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Висла Кр3 : 4Пяст
30.05.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Пяст4 : 0Висла Кр
18.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Висла Кр1 : 2Пяст
06.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Висла Кр2 : 2Пяст
02.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Пяст2 : 0Висла Кр
25.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Пяст0 : 0Висла Кр
16.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Висла Кр2 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония26
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк24
3
Лига Европы
Заглембе Л13
4
Лига конференций
Радомяк13
5 Гурник З13
6 Висла Кр13
7 Легия13
8 Видзев22
9 Лех П11
10 Краковия11
11 Мотор21
12 ГКС Катовице10
13 Ракув10
14 Шлёнск10
15 Вечиста Краков10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Пяст10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
Висла Кр
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close