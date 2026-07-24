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Вечиста Краков - Лех П 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
01 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Вечиста Краков
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вечиста Краков - Лех П, которое состоится 01 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Лех П
Познань
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
24.07.2026 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 1Вечиста Краков
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония26
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк24
3
Лига Европы
Заглембе Л13
4
Лига конференций
Радомяк13
5 Гурник З13
6 Висла Кр13
7 Легия13
8 Видзев22
9 Лех П11
10 Краковия11
11 Мотор21
12 ГКС Катовице10
13 Ракув10
14 Шлёнск10
15 Вечиста Краков10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Корона10
18
Зона вылета
Пяст10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вечиста Краков
0%
Ничья
0%
Лех П
0%

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