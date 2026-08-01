Краковия - Погонь 03 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Погонь, которое состоится 03 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25.04.2026
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|5 : 2
|14.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Польша - Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|1 : 5
|08.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Лех П
|2
|4
| 4
Лига конференций
|Висла Плоцк
|2
|4
|5
|Заглембе Л
|2
|3
|6
|Гурник З
|1
|3
|7
|Пяст
|2
|3
|8
|Радомяк
|1
|3
|9
|Висла Кр
|2
|3
|10
|Шлёнск
|2
|3
|11
|Видзев
|2
|2
|12
|Краковия
|1
|1
|13
|Мотор
|2
|1
|14
|ГКС Катовице
|1
|0
|15
|Погонь
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0