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Краковия - Погонь 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
03 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Краковия
Погонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Погонь, которое состоится 03 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Погонь
Щецин
История личных встреч
25.04.2026 Польша — Экстракласса 30-й тур Краковия1 : 1Погонь
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1Краковия
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Погонь5 : 2Краковия
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Краковия2 : 1Погонь
30.03.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Погонь3 : 1Краковия
23.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Краковия1 : 5Погонь
08.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Погонь3 : 2Краковия
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Краковия1 : 1Погонь
12.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Краковия1 : 1Погонь
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Погонь1 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия26
2
Лига чемпионов
Ягеллония26
3
Лига Европы
Лех П24
4
Лига конференций
Висла Плоцк24
5 Заглембе Л23
6 Гурник З13
7 Пяст23
8 Радомяк13
9 Висла Кр23
10 Шлёнск23
11 Видзев22
12 Краковия11
13 Мотор21
14 ГКС Катовице10
15 Погонь10
16
Зона вылета
Корона10
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краковия
0%
Ничья
0%
Погонь
0%

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