Шлёнск - Краковия 09 Августа прямая трансляция
- 82'Ламин Ба
- 45+2'Матеуш Клих
- 290+1'Дийон Камери90+3'Густав Хенрикссон
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Краковия, которое состоится 09 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кароль Немчинский
|33
|зщ
|Егор Маценко
|5
|зщ
|Ламин Ба
|3
|зщ
|Иродотос Христодулу
|8
|зщ
|Marc Llinares Barragán
|27
|пз
|Michal Rosiak
60'
|15
|пз
|Хорхе Ириарте
60'
|20
|пз
|Гжегож Томасевич
|7
|пз
|Пётр Самец-Талар
|11
|пз
|Лука Марьянац
60'
|19
|нп
|Przemyslaw Banaszak
83'
|21
|зщ
|Алекс Тимосси Андерссон
60'
|14
|пз
|Михал Мокшицкий
60'71'
|10
|Malaly Dembele
60'
|77
|пз
|Энисс Шабани
71'
|44
|зщ
|Мариуш Малец
83'
|13
|вр
|Себастьян Мадейский
|61
|зщ
|Brahim Traoré
|4
|зщ
|Густав Хенрикссон
|39
|зщ
|Мауро Перкович
76'
|25
|зщ
|Отар Какабадзе
46'
|6
|пз
|Амир Аль-Аммари
|70
|пз
|Дийон Камери
|43
|пз
|Матеуш Клих
|17
|пз
|Мартин Янков Минчев
76'
|14
|нп
|Айдин Хасич
|18
|нп
|Kahveh Zahiroleslam
87'
|79
|пз
|Доминик Пила
46'
|28
|зщ
|Венсан Бюрле
76'
|7
|пз
|Матеуш Прашелик
76'
|21
|нп
|Кацпер Смиглевский
87'
|25
|вр
|Михал Шромник
|2
|зщ
|Доминик Шала
|4
|зщ
|Марко Дьякович
|38
|Dorian Markowski
|23
|вр
|Генрих Равас
|15
|зщ
|Камил Глик
|5
|пз
|Бено Селан
|9
|нп
|Виктор Богач
|29
|Wiktor Dej
|92
|Mateusz Skoczylas
|33
|Konrad Cymerys
|Анте Шимунджа
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 4
|06.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|10.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|4 : 0
|10.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|20.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|1 : 2
|12.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 1
|02.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Погонь
|3
|6
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|2
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Лех П
|2
|4
|7
|Висла Плоцк
|3
|4
|8
|Шлёнск
|3
|4
|9
|ГКС Катовице
|2
|3
|10
|Заглембе Л
|2
|3
|11
|Пяст
|2
|3
|12
|Радомяк
|3
|3
|13
|Видзев
|2
|2
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0