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Шлёнск - Краковия 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
09 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Шлёнск
Окончен
0 : 0
Краковия

  • 82'
    Ламин Ба
0'
45'
90'
  • 45+2'
    Матеуш Клих
  • 2
    90+1'
    Дийон Камери
    90+3'
    Густав Хенрикссон
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Краковия, которое состоится 09 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Краковия
Краков
1ПольшаврКароль Немчинский
33УкраиназщЕгор Маценко
5МавританиязщЛамин Ба
3КипрзщИродотос Христодулу
8ИспаниязщMarc Llinares Barragán
27ПольшапзMichal Rosiak
60'
15ВенесуэлапзХорхе Ириарте
60'
20ПольшапзГжегож Томасевич
7ПольшапзПётр Самец-Талар
11Босния и ГерцеговинапзЛука Марьянац
60'
19ПольшанпPrzemyslaw Banaszak
83'
21ШвециязщАлекс Тимосси Андерссон
60'
14ПольшапзМихал Мокшицкий
60'71'
10ФранцияMalaly Dembele
60'
77ГерманияпзЭнисс Шабани
71'
44ПольшазщМариуш Малец
83'
13ПольшаврСебастьян Мадейский
61ФранциязщBrahim Traoré
4ШвециязщГустав Хенрикссон
39ХорватиязщМауро Перкович
76'
25ГрузиязщОтар Какабадзе
46'
6ИракпзАмир Аль-Аммари
70АвстрияпзДийон Камери
43ПольшапзМатеуш Клих
17БолгарияпзМартин Янков Минчев
76'
14Босния и ГерцеговинанпАйдин Хасич
18СШАнпKahveh Zahiroleslam
87'
79ПольшапзДоминик Пила
46'
28БельгиязщВенсан Бюрле
76'
7ПольшапзМатеуш Прашелик
76'
21ПольшанпКацпер Смиглевский
87'
Запасные
25ПольшаврМихал Шромник
2ПольшазщДоминик Шала
4АвстриязщМарко Дьякович
38ПольшаDorian Markowski
23СловакияврГенрих Равас
15ПольшазщКамил Глик
5СловенияпзБено Селан
9ПольшанпВиктор Богач
29ПольшаWiktor Dej
92ПольшаMateusz Skoczylas
33ПольшаKonrad Cymerys
Главные тренеры
СловенияАнте Шимунджа
История личных встреч
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Краковия2 : 4Шлёнск
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Шлёнск2 : 4Краковия
10.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Шлёнск4 : 0Краковия
10.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Краковия0 : 1Шлёнск
05.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Краковия1 : 1Шлёнск
20.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Шлёнск1 : 1Краковия
18.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Шлёнск0 : 2Краковия
01.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Краковия1 : 2Шлёнск
12.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Краковия1 : 1Шлёнск
02.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Шлёнск3 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия37
2
Лига чемпионов
Гурник З26
3
Лига Европы
Погонь36
4
Лига конференций
Ягеллония26
5 Висла Кр36
6 Лех П24
7 Висла Плоцк34
8 Шлёнск34
9 ГКС Катовице23
10 Заглембе Л23
11 Пяст23
12 Радомяк33
13 Видзев22
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
Голосование закрыто
3 голосов болельщиков
Шлёнск
0%
Ничья
33%
Краковия
67%

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