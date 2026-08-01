Аль-Наср - Аль-Фатех 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 15 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|3-й тур
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|1
|3
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хазм
|1
|3
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|1
|3
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|0
|0
|5
|Аль-Иттихад
|0
|0
|6
|Аль-Иттифак
|0
|0
|7
|Аль-Наср
|0
|0
|8
|Аль-Фатех
|0
|0
|9
|Аль-Таавун
|0
|0
|10
|Аль-Фейсали
|0
|0
|11
|Аль-Халидж
|0
|0
|12
|Эр-Рияд
|0
|0
|13
|Аль-Фейха
|0
|0
|14
|Аль-Холуд
|0
|0
|15
|Неом
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Абха
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Диръия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|1
|0