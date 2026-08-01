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Аль-Наср - Аль-Фатех 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
15 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Наср
Аль-Фатех

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 15 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
История личных встреч
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Фатех0 : 2Аль-Наср
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср5 : 1Аль-Фатех
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Фатех3 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фатех
17.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Наср2 : 1Аль-Фатех
25.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 3-й тур Аль-Фатех0 : 5Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия13
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хазм13
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли13
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль00
5 Аль-Иттихад00
6 Аль-Иттифак00
7 Аль-Наср00
8 Аль-Фатех00
9 Аль-Таавун00
10 Аль-Фейсали00
11 Аль-Халидж00
12 Эр-Рияд00
13 Аль-Фейха00
14 Аль-Холуд00
15 Неом00
16
Зона вылета
Абха10
17
Зона вылета
Аль-Диръия10
18
Зона вылета
Аль-Шабаб10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Аль-Наср
100%
Ничья
0%
Аль-Фатех
0%

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