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Крылья Советов - Родина 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
11 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
Крылья Советов
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Родина, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Испания Хуан Диас
История личных встреч
05.09.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов2 : 2
02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 0 3 : 5Крылья Советов
29.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Крылья Советов
23.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 3Крылья Советов
19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Крылья Советов0 : 0 3 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Родина». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Динамо М713
4 Спартак М713
5 Зенит712
6 Динамо Мх712
7 Балтика710
8 Рубин710
9 Оренбург78
10 Ростов78
11 Крылья Советов77
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М76
14
Стыковая зона
Родина74
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Родина
0%

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