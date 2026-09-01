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Венеция - Фиорентина 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
11 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Венеция
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Фиорентина, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Фиорентина
Флоренция
1 Сербия вр Филип Станкович
3 Бельгия зщ Йоэль Шингтьен
25 Марокко зщ Редуан Халал
5 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
18 Франция пз Антуан Эно
71 Испания пз Кике Перес
6 США пз Джанлука Бузио
19 Швейцария пз Симон Зом
14 Португалия пз Тьерри Коррея
7 Косово нп Альбион Рахмани
45 Нигерия нп Акор Адамс
43 Испания вр Давид де Хеа
21 Испания зщ Виктор Вальдепеньяс
2 Бразилия зщ Додо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
44 Италия пз Николо Фаджоли
14 Франция пз Артюр Атта
27 Италия пз Шер Ндур
30 Аргентина нп Франко Мастантуоно
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
28 Португалия нп Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Венеция2 : 1Фиорентина
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Фиорентина0 : 0Венеция
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Фиорентина1 : 0Венеция
18.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Венеция1 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Милан37
5
Лига Европы
Ювентус37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне36
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Наполи33
13 Торино33
14 Лечче33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья31
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Венеция
0%
Ничья
0%
Фиорентина
0%

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