Венеция - Фиорентина 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Фиорентина, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Филип Станкович
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|25
|зщ
|Редуан Халал
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|19
|пз
|Симон Зом
|14
|пз
|Тьерри Коррея
|7
|нп
|Альбион Рахмани
|45
|нп
|Акор Адамс
|43
|вр
|Давид де Хеа
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|14
|пз
|Артюр Атта
|27
|пз
|Шер Ндур
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|18.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Наполи
|3
|3
|13
|Торино
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0