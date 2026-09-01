Минск - Славия-Мозырь 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Славия-Мозырь, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 3
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|17.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|5 : 0
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|4 : 2
|24.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|20
|42
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|19
|40
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|19
|40
|4
|Гомель
|21
|36
|5
|Динамо-Брест
|21
|34
|6
|Витебск
|21
|32
|7
|Неман
|20
|31
|8
|Минск
|21
|31
|9
|Торпедо-БелАЗ
|20
|27
|10
|Славия-Мозырь
|20
|25
|11
|Барановичи
|21
|24
|12
|Арсенал Дз
|21
|22
|13
|БАТЭ
|20
|17
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|21
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|21
|10