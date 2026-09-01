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Минск - Славия-Мозырь 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
11 Сентября 2026 года в 20:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Минск
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Славия-Мозырь, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
09.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Славия-Мозырь1 : 2Минск
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь2 : 3Минск
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2Славия-Мозырь
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Минск1 : 1Славия-Мозырь
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 1Минск
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0Минск
17.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск2 : 0Славия-Мозырь
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск5 : 0Славия-Мозырь
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь4 : 2Минск
24.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск0 : 6Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Витебск2132
7 Неман2031
8 Минск2131
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2122
13 БАТЭ2017
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Минск
100%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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