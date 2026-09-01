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Интер М - Удинезе 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Интер М
Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
1 Испания вр Хосеп Мартинес
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
6 Англия зщ Джон Стоунз
17 Франция пз Анди Диуф
7 Польша пз Пётр Зелиньски
8 Хорватия пз Петар Сучич
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
40 Нигерия вр Мадука Окойе
14 Ирландия зщ Джеймс Абанква
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
23 Косово пз Мергим Войвода
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
11 Кот-д&#039;Ивуар пз Хассан Камара
46 Испания пз Унай Гомес
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
38 Шотландия пз Леннон Миллер
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Удинезе0 : 1Интер М
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Интер М1 : 2Удинезе
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1Удинезе
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Интер М2 : 0Удинезе
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3Интер М
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2Интер М
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0Удинезе
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио410
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Рома39
4
Лига чемпионов
Кальяри49
5
Лига Европы
Милан48
6
Лига конференций
Ювентус37
7 Комо37
8 Фрозиноне47
9 Наполи46
10 Аталанта46
11 Лечче46
12 Сассуоло34
13 Удинезе34
14 Торино33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Интер
67%
Ничья
33%
Удинезе
0%

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