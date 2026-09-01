Интер М - Удинезе 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|6
|зщ
|Джон Стоунз
|17
|пз
|Анди Диуф
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|8
|пз
|Петар Сучич
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|23
|пз
|Мергим Войвода
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|11
|пз
|Хассан Камара
|46
|пз
|Унай Гомес
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|38
|пз
|Леннон Миллер
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|Кристиан Киву
|Коста Руньяич
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Милан
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|3
|7
|7
|Комо
|3
|7
|8
|Фрозиноне
|4
|7
|9
|Наполи
|4
|6
|10
|Аталанта
|4
|6
|11
|Лечче
|4
|6
|12
|Сассуоло
|3
|4
|13
|Удинезе
|3
|4
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0