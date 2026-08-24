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Нижний Новгород - Ленинградец 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 12-й тур
Нижний Новгород
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Ленинградец, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
13.09.2026 Россия — Лига Pari 11-й тур 1 : 2Нижний Новгород
09.09.2026 Fonbet Кубок России 4-й раунд 1 : 2Нижний Новгород
05.09.2026 Россия — Лига Pari 10-й тур 0 : 1Нижний Новгород
30.08.2026 Россия — Лига Pari 9-й тур Нижний Новгород2 : 2
24.08.2026 Россия — Лига Pari 8-й тур Нижний Новгород4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Сочи1122
3
Плей-офф за повышение
Велес1122
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1021
5 Торпедо М1019
6 Урал1019
7 Уфа1017
8 Шинник1015
9 Ротор1114
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1112
13 Волга Ул1011
14 Ленинградец1010
15 Челябинск108
16
Зона вылета
Текстильщик117
17
Зона вылета
КАМАЗ116
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нижний Новгород
0%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

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