Манчестер Сити - Норвич Сити 17 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Норвич Сити, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Энцо Мареска
|Филипп Клеман
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 4
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|12.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 3
|31.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|08.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|7 : 0
|19.05.2013
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 3
| Бристоль Сити
Уолсолл
|0 : 1
| Вулверхэмптон
Порт Вейл
|3 : 0
| Уиком Уондерерс
Стивенидж
|1 : 2
| Мидлсбро
Рексем
|1 : 0
| Кембридж Юнайтед
Барнет
|2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
|1 : 1 0 : 2
| Сток Сити
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
|1 : 0
| Дерби Каунти
Линкольн Сити
|1 : 2
| Лестер Сити
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Гримсби Таун
Блэкпул
|1 : 3
| Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
|3 : 1
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 4 : 3
| Барнсли
Уиган Атлетик
|1 : 1 6 : 5
| Брэдфорд Сити
Рочдейл
|2 : 0
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|1 : 1 3 : 4
| Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Честерфилд
|1 : 0
| Гиллингем
Лутон Таун
|0 : 3
| Бёрнли
Ноттс Каунти
|1 : 1 4 : 3
| Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Уимблдон
Ньюпорт Каунти
|1 : 1 5 : 4
| Бромли
Рединг
|1 : 1 4 : 5
| Уотфорд
Кроули Таун
|1 : 0
| Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
|1 : 1 4 : 5
| Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
|0 : 1
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|3 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|1 : 4
| Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
|1 : 3
| Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
|0 : 3
| Плимут Аргайл
Эксетер Сити
|2 : 0
| Кардифф Сити
Норвич Сити
|1 : 2
| Донкастер Роверс
Мидлсбро
|1 : 3
| Ипсвич Таун
Лестер Сити
|3 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Блэкпул
Линкольн Сити
|1 : 4
| Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
|1 : 2
| Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
|4 : 0
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 2
| Уолсолл
Лейтон Ориент
|0 : 0 5 : 6
| Стивенидж
Рединг
|0 : 3
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|0 : 1
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 4
| Уотфорд
Питерборо Юнайтед
|1 : 5
| Плимут Аргайл
Ковентри Сити
|2 : 4
| Сток Сити
Халл Сити
|1 : 1 4 : 5
| Бирмингем Сити
Брентфорд
|1 : 6
| Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|3 : 2
| Брэдфорд Сити
Бёрнли
|0 : 0 4 : 2
| Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
|5 : 1
| Престон Норт Энд
Эвертон
|0 : 4
| Челси
Лутон Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Уимблдон
|3 : 0
| Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
|1 : 3
| Борнмут
Линкольн Сити
|4 : 0
| Сандерленд
Халл Сити
|1 : 0
| Кристал Пэлас
Мидлсбро
|3 : 0
| Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 1
| Челси
Лидс Юнайтед
|6 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|3 : 3 7 : 6
| Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
|2 : 3
| Рединг
Брентфорд
|1 : 2
| Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
|3 : 1
| Ипсвич Таун
Арсенал
|2 : 4
| Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
|16.09
| Эвертон
Вулверхэмптон
|16.09
| Ковентри Сити
Астон Вилла
|16.09
| Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|16.09
| Манчестер Сити
Норвич Сити
|17.09