Гронинген - ПЕК Зволле 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|4
|зщ
|Марк Чингер
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|18
|пз
|Тиго Ланд
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|34
|пз
|Ник Фихтингер
|8
|пз
|Tobias Sommer
|11
|пз
|Дилан Мбайо
|18
|пз
|Одиссеус Веланас
|10
|пз
|Кун Костонс
|9
|нп
|Элиас Соренсен
|Дик Люккин
|13.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1