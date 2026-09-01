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Гронинген - ПЕК Зволле 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
18 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Гронинген
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПЕК Зволле
Зволле
1 Суринам вр Этьен Вассен
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
4 Венгрия зщ Марк Чингер
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 Нидерланды нп David van der Werff
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
34 Нидерланды пз Ник Фихтингер
8 Дания пз Tobias Sommer
11 Бельгия пз Дилан Мбайо
18 Нидерланды пз Одиссеус Веланас
10 Нидерланды пз Кун Костонс
9 Дания нп Элиас Соренсен
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
13.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гронинген
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Гронинген2 : 2ПЕК Зволле
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0Гронинген
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген0 : 0ПЕК Зволле
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гронинген
03.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген1 : 1ПЕК Зволле
16.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
13.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген1 : 0ПЕК Зволле
01.02.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
21.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген2 : 0ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II62
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гронинген
0%
Ничья
0%
ПЕК Зволле
0%

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