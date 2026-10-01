Криштиану Роналду пообещал рассказать правду о своём уходе из сборной
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые прокомментировал решение покинуть расположение национальной команды накануне матча 3-го тура Лиги наций против Дании.
41-летний футболист заявил, что принял решение после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой. Роналду подчеркнул, что пока не намерен подробно раскрывать обстоятельства своего ухода.
«После пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной.
В своё время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан.
Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
Уход форварда произошёл непосредственно перед встречей с Данией. Матч 3-го тура Лиги наций состоится в четверг, 1 октября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
До этого Роналду оказался в центре внимания после событий вокруг предыдущего матча с Норвегией. Капитан Португалии провёл всю игру на скамейке запасных, хотя выходил на разминку. Встреча завершилась победой португальцев со счётом 2:1.
Позднее футболист покинул тренировочное занятие сборной. При этом Жезуш ранее отрицал наличие конфликта с нападающим, а на пресс-конференции допустил, что Роналду может не сыграть с Данией.
Теперь 41-летний форвард досрочно покинул расположение команды и отправился из Копенгагена. При этом из заявления Роналду следует, что он пока не ставит точку в этой истории и намерен позднее рассказать о причинах своего решения.
Источник: Фабрицио Романо.
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