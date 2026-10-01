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Криштиану Роналду пообещал рассказать правду о своём уходе из сборной

Дата публикации: 01-10-2026 10:49

Криштиану Роналду пообещал рассказать правду о своём уходе из сборной 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые прокомментировал решение покинуть расположение национальной команды накануне матча 3-го тура Лиги наций против Дании.

41-летний футболист заявил, что принял решение после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой. Роналду подчеркнул, что пока не намерен подробно раскрывать обстоятельства своего ухода.

«После пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной.

В своё время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан.

Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Уход форварда произошёл непосредственно перед встречей с Данией. Матч 3-го тура Лиги наций состоится в четверг, 1 октября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

До этого Роналду оказался в центре внимания после событий вокруг предыдущего матча с Норвегией. Капитан Португалии провёл всю игру на скамейке запасных, хотя выходил на разминку. Встреча завершилась победой португальцев со счётом 2:1.

Позднее футболист покинул тренировочное занятие сборной. При этом Жезуш ранее отрицал наличие конфликта с нападающим, а на пресс-конференции допустил, что Роналду может не сыграть с Данией.

Теперь 41-летний форвард досрочно покинул расположение команды и отправился из Копенгагена. При этом из заявления Роналду следует, что он пока не ставит точку в этой истории и намерен позднее рассказать о причинах своего решения.

Источник: Фабрицио Романо.

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