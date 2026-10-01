Президент «Барселоны» рассказал о восстановлении отношений с руководством «Атлетико» 

Дата публикации: 01-10-2026 10:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о примирении с генеральным директором мадридского «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем Марином. По словам руководителя каталонского клуба, им удалось оставить в прошлом разногласия, возникшие летом.

Отношения между Лапортой и Хилем Марином обострились во время трансферного окна. Причиной стала заинтересованность «Барселоны» в нападающем «Атлетико» Хулиане Альваресе. Каталонский клуб рассматривал возможность перехода аргентинского форварда, однако после закрытия трансферного окна прекратил попытки заполучить игрока.

Позднее руководители двух клубов встретились лично и смогли восстановить нормальные отношения. Лапорта отметил, что Хиль Марин проявил доброжелательность во время встречи, после чего стороны договорились продолжать поддерживать как рабочие, так и личные связи.

«Он был очень приветлив и великодушен. При встрече мы пришли к соглашению, что должны продолжать поддерживать хорошие отношения между нашими клубами и наши личные связи.

Я очень его ценю, он это знает, я тоже чувствую его привязанность, и, когда мы увиделись, сразу же обнялись. Думаю, мы уладили разногласия и возобновили наши отношения так, как и должно быть.

И я очень доволен, потому что он человек, с которым приятно иметь дело», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Таким образом, история с возможным переходом Альвареса больше не мешает отношениям руководителей «Барселоны» и «Атлетико». Лапорта дал понять, что стороны заинтересованы в сохранении конструктивного диалога между клубами, несмотря на возникшие летом разногласия.