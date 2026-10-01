Основатель Football Leaks заявил, что Инфантино знал о нарушениях «Манчестер Сити»
Основатель портала Football Leaks Руй Пинту выступил с обвинениями в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне нового развития дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». По утверждению Пинту, Инфантино ещё в 2014 году, когда занимал должность генерального секретаря УЕФА, знал о нарушениях английского клуба.
Пинту утверждает, что тогдашний руководитель УЕФА мог использовать своё положение для того, чтобы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежали более серьёзного разбирательства и возможной дисквалификации из Лиги чемпионов.
«Ещё в 2014 году был человек, который знал о нарушениях, связанных с «Манчестер Сити». Печально известный Джанни Инфантино, занимавший тогда пост генерального секретаря УЕФА, злоупотребил своими полномочиями, поделился конфиденциальными документами и, короче говоря, перехитрил следственную палату, сделав всё возможное, чтобы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» отделались лишь штрафом, избежав более глубокого расследования, которое могло бы привести к дисквалификации в Лиге чемпионов.
Учитывая его действия на посту генерального секретаря УЕФА, а в последнее время и президента ФИФА, я могу лишь сказать, по моему скромному мнению, что Джанни Инфантино стал раковой опухолью для футбола и ему не место в будущем этой игры», — приводит слова Пинту BBC.
При этом утверждения Пинту о действиях Инфантино являются его собственной оценкой ситуации. В официальном решении независимой комиссии АПЛ по нынешнему делу «Манчестер Сити» роль президента ФИФА в событиях 2014 года не является предметом опубликованного разбирательства.
Нынешнее дело АПЛ касается периода с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 29 сентября 2026 года Премьер-лига сообщила, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам, связанным с серьёзными финансовыми нарушениями за девятилетний период. Комиссия установила, что клуб использовал фиктивные коммерческие соглашения, предоставлял недостоверную финансовую отчётность и скрывал реальное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов.
Согласно опубликованным выводам, эти схемы позволили клубу искусственно увеличить доходы и снизить отражённые расходы более чем на £900 млн. При этом вопрос о наказании «Манчестер Сити» будет рассматриваться отдельно, а клуб имеет право обжаловать решение комиссии до 2 октября.
Руй Пинту получил известность благодаря публикациям Football Leaks, в рамках которых раскрывались документы о финансовых операциях и деятельности футбольных клубов. Теперь он вновь оказался в центре внимания после своих заявлений о событиях, связанных с «Манчестер Сити» и УЕФА.
Источник: BBC.
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