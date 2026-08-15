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Видзев - Вечиста Краков 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
18 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Видзев
Вечиста Краков

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Вечиста Краков, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Вечиста Краков
Краков
История личных встреч
13.09.2026 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Видзев
05.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур Видзев0 : 0
30.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев2 : 3
22.08.2026 Польша — Экстракласса 5-й тур 3 : 3Видзев
15.08.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Заглембе Л815
5 Висла Кр814
6 Пяст813
7 Ягеллония712
8 Погонь712
9 Корона812
10 ГКС Катовице79
11 Висла Плоцк78
12 Радомяк88
13 Видзев88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Мотор85
17
Зона вылета
Вечиста Краков74
18
Зона вылета
Ракув83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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