Видзев - Вечиста Краков 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Вечиста Краков, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13.09.2026
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|05.09.2026
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 0
|30.08.2026
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 3
|22.08.2026
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|3 : 3
|15.08.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|8
|15
|5
|Висла Кр
|8
|14
|6
|Пяст
|8
|13
|7
|Ягеллония
|7
|12
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|Корона
|8
|12
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Висла Плоцк
|7
|8
|12
|Радомяк
|8
|8
|13
|Видзев
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|8
|3