Брайтон - Арсенал 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|35
|пз
|Малик Ялькуе
|13
|пз
|Паскаль Грос
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Эзри Конса
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Букайо Сака
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Микель Артета
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0