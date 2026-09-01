23:14 ()
Расписание матчей
Пятница 18 сентября
Суббота 19 сентября
Свернуть список

Брайтон - Арсенал 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
19 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
5 Англия зщ Льюис Данк
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
35 Кот-д&#039;Ивуар пз Малик Ялькуе
13 Германия пз Паскаль Грос
19 Греция нп Харалампос Костулас
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Англия зщ Эзри Конса
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
41 Англия пз Деклан Райс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Англия нп Букайо Сака
17 Греция нп Христос Цолис
29 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Микель Артета
История личных встреч
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брайтон
0%
Ничья
0%
Арсенал
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close