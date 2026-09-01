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Айнтрахт - Фрайбург 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
19 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Айнтрахт Ф
Фрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Фрайбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
26 Япония зщ Кэйта Косуги
4 Германия зщ Робин Кох
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Германия зщ Элиас Баум
5 Бразилия зщ Отавио Фернандес
15 Германия пз Ноэль Асеко-Нкили
25 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
42 Турция пз Джан Узун
20 Япония нп Рицу Доан
9 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Германия вр Мио Бакхаус
29 Германия зщ Филипп Трой
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
16 Германия пз Янник Энгельхардт
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
14 Япония пз Юито Судзуки
7 Германия пз Дерри Шерхант
31 Хорватия нп Игор Матанович
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Фрайбург
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3Айнтрахт Ф
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1Фрайбург
18.02.2024 Германия — Бундеслига 22-й тур Фрайбург3 : 3Айнтрахт Ф
24.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Фрайбург
27.05.2023 Германия — Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Фрайбург
25.01.2023 Германия — Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Айнтрахт
0%
Ничья
0%
Фрайбург
0%

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