Айнтрахт - Фрайбург 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Фрайбург, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Элиас Баум
|5
|зщ
|Отавио Фернандес
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
|Адольф Хюттер
|Юлиан Шустер
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|24.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0