Насьонал - Фамаликан 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ренато Марин
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|52
|зщ
|Весли
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|8
|пз
|Мигель Баэса
|10
|пз
|Даниэл Жуниор
|7
|нп
|Маркус Йенсен
|11
|нп
|Ставрос Гавриэл
|99
|нп
|Pablo Ruan
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|8
|пз
|Маркос Пенья
|23
|пз
|Жил Диаш
|21
|пз
|Тамаш Сюч
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|Карлуш Карвальял
|21.03.2026
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|04.02.2018
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|3 : 2
|23.08.2017
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Морейренсе
|6
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|7
|11
|Маритиму
|6
|7
|12
|Алверка
|6
|5
|13
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|14
|Фамаликан
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1