23:17 ()
Расписание матчей
Пятница 18 сентября
Суббота 19 сентября
Свернуть список

Насьонал - Фамаликан 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Насьонал
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1ИталияврРенато Марин
33ПортугалиязщChico Goncalves
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
52Бразилиязщ Весли
21ФранциязщWilliams Kokolo
6БразилияпзMatheus dos Santos Dias
8ИспанияпзМигель Баэса
10БразилияпзДаниэл Жуниор
7ДаниянпМаркус Йенсен
11КипрнпСтаврос Гавриэл
99Бразилиянп Pablo Ruan
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
15ИспаниязщВиктор Рофино
4НидерландызщФинн ван Бремен
28АнголазщПедру Бонду
14ПортугалияпзМатиаш Де Аморим
8ИспанияпзМаркос Пенья
23ПортугалияпзЖил Диаш
21ВенгрияпзТамаш Сюч
7Бразилияпз Соррисо
70ГрециянпГеоргиос Куциас
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
21.03.2026Португалия — Примейра27-й турФамаликан1 : 0Насьонал
01.11.2025Португалия — Примейра10-й турНасьонал0 : 1Фамаликан
01.03.2025Португалия — Примейра24-й турНасьонал2 : 1Фамаликан
29.09.2024Португалия — Примейра7-й турФамаликан0 : 0Насьонал
16.05.2021Португалия - Примейра33-й турФамаликан3 : 0Насьонал
30.01.2021Португалия - Примейра16-й турНасьонал2 : 1Фамаликан
04.02.2018Португалия - Сегунда23-й турФамаликан3 : 2Насьонал
23.08.2017Португалия - Сегунда4-й турНасьонал3 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Морейренсе67
10 Жил Висенте57
11 Маритиму67
12 Алверка65
13 Витория Гимарайнш64
14 Фамаликан64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Фамаликан
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close