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Виллем II - Фортуна 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
19 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Виллем II
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фортуна, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фортуна
Ситтард-Гелен
26 Бельгия вр Максим Деланг
5 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
3 Нидерланды зщ Финн Стам
23 Нидерланды зщ Максим Деккер
24 Индонезия зщ Натан Чу-А-Он
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
52 Нидерланды пз Тонни де Вильена
22 Нидерланды пз Per Van Loon
19 Нидерланды пз Uriel van Aalst
7 Нидерланды пз Яден Слори
9 Нидерланды нп Девин Хан
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
3 Бразилия зщ Родриго Гут
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
22 Нидерланды пз Шайло 'т Занд
20 Франция пз Эдуар Мишю
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
9 Бельгия нп Антони Дескотт
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
27.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фортуна1 : 0Виллем II
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Виллем II0 : 0Фортуна
13.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна1 : 0Виллем II
22.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Виллем II1 : 1Фортуна
16.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Виллем II2 : 1Фортуна
05.12.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Фортуна3 : 2Виллем II
21.12.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II0 : 0Фортуна
18.08.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна2 : 3Виллем II
30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Виллем II3 : 2Фортуна
22.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна4 : 4Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II62
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
Фортуна
0%

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