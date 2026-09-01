Виллем II - Фортуна 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фортуна, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Максим Деланг
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|3
|зщ
|Финн Стам
|23
|зщ
|Максим Деккер
|24
|зщ
|Натан Чу-А-Он
|6
|пз
|Калвин Твигт
|52
|пз
|Тонни де Вильена
|22
|пз
|Per Van Loon
|19
|пз
|Uriel van Aalst
|7
|пз
|Яден Слори
|9
|нп
|Девин Хан
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|3
|зщ
|Родриго Гут
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|9
|нп
|Антони Дескотт
|Данни Бёйс
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|21.12.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|18.08.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 3
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|4 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1