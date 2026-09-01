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Трабзонспор - Галатасарай 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
19 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Трабзонспор
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Галатасарай, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
Германия Томас Райс
Турция Окан Бурук
История личных встреч
04.04.2026 Турция — Суперлига 28-й тур Трабзонспор2 : 1Галатасарай
05.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Галатасарай4 : 1Трабзонспор
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Галатасарай0 : 0Трабзонспор
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Трабзонспор0 : 2Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3Трабзонспор
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Трабзонспор1 : 5Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0Трабзонспор
05.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Трабзонспор
28.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор0 : 0Галатасарай
23.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай1 : 2Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай513
2
Лига чемпионов
Бешикташ512
3
Лига Европы
Амед510
4
Лига конференций
Касымпаша610
5 Коджаэлиспор59
6 Ризеспор59
7 Газиантеп58
8 Аланьяспор58
9 Трабзонспор57
10 Генчлербирлиги57
11 Чорум57
12 Фенербахче57
13 Эрзурумспор54
14 Истанбул Башакшехир54
15 Самсунспор54
16
Зона вылета
Коньяспор64
17
Зона вылета
Эюпспор53
18
Зона вылета
Гёзтепе52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Трабзонспор
100%
Ничья
0%
Галатасарай
0%

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