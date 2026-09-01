Трабзонспор - Галатасарай 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Галатасарай, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фатих Текке
|Томас Райс
|Окан Бурук
|04.04.2026
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|2 : 1
|05.01.2026
|Суперкубок Турции
|1/2 финала
|4 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Бешикташ
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Амед
|5
|10
| 4
Лига конференций
|Касымпаша
|6
|10
|5
|Коджаэлиспор
|5
|9
|6
|Ризеспор
|5
|9
|7
|Газиантеп
|5
|8
|8
|Аланьяспор
|5
|8
|9
|Трабзонспор
|5
|7
|10
|Генчлербирлиги
|5
|7
|11
|Чорум
|5
|7
|12
|Фенербахче
|5
|7
|13
|Эрзурумспор
|5
|4
|14
|Истанбул Башакшехир
|5
|4
|15
|Самсунспор
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гёзтепе
|5
|2