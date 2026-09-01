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Славия-Мозырь - Нафтан 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
19 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Славия-Мозырь
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Нафтан, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
17.05.2026Беларусь — Высшая лига8-й турНафтан0 : 1Славия-Мозырь
01.11.2025Беларусь — Высшая лига27-й турСлавия-Мозырь2 : 0Нафтан
15.06.2025Беларусь — Высшая лига12-й турНафтан0 : 1Славия-Мозырь
08.11.2024Беларусь — Высшая лига28-й турСлавия-Мозырь1 : 0Нафтан
22.06.2024Беларусь — Высшая лига13-й турНафтан0 : 1Славия-Мозырь
28.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й турНафтан2 : 2Славия-Мозырь
02.06.2023Беларусь - Высшая лига11-й турСлавия-Мозырь1 : 0Нафтан
18.11.2017Беларусь - Высшая лига29-й турСлавия-Мозырь1 : 2Нафтан
26.06.2017Беларусь - Высшая лига14-й турНафтан0 : 2Славия-Мозырь
06.08.2016Беларусь - Высшая лига17-й турСлавия-Мозырь2 : 0Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2145
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Динамо-Брест2237
5 Гомель2236
6 Неман2134
7 Минск2334
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2211
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Славия-Мозырь
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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