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Витория Гимарайнш - Морейренсе 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
20 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Витория Гимарайнш
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 0Витория Гимарайнш
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0Витория Гимарайнш
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Маритиму78
10 Жил Висенте68
11 Фамаликан77
12 Морейренсе67
13 Алверка65
14 Витория Гимарайнш64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал74
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория Гимарайнш
0%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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