Витория Гимарайнш - Морейренсе 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Морейренсе, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Маритиму
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Фамаликан
|7
|7
|12
|Морейренсе
|6
|7
|13
|Алверка
|6
|5
|14
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1