Эшторил - Каза Пия 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|14
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|6
|14
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|6
|10
|6
|Арока
|6
|10
|7
|Брага
|5
|10
|8
|Академику
|6
|8
|9
|Маритиму
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Фамаликан
|7
|7
|12
|Морейренсе
|6
|7
|13
|Алверка
|6
|5
|14
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|15
|Риу Аве
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1