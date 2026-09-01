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Эшторил - Каза Пия 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
20 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Эшторил
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Эшторил0 : 0Каза Пия
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
29.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 3Эшторил
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Эшторил0 : 2Каза Пия
08.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0Эшторил
10.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Эшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021 Португалия - Сегунда 30-й тур Эшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020 Португалия - Сегунда 13-й тур Каза Пия0 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика616
3
Лига чемпионов
Спортинг614
4
Лига Европы
Санта-Клара614
5
Лига конференций
Эштрела610
6 Арока610
7 Брага510
8 Академику68
9 Маритиму78
10 Жил Висенте68
11 Фамаликан77
12 Морейренсе67
13 Алверка65
14 Витория Гимарайнш64
15 Риу Аве64
16
Стыковая зона
Насьонал74
17
Зона вылета
Эшторил62
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эшторил
0%
Ничья
0%
Каза Пия
0%

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