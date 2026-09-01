НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Николас Польстер
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
|19
|пз
|Adam Tahaui
|18
|пз
|Деннис Гайгер
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|77
|нп
|Айоделе Томас
|10
|нп
|Душан Тадич
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|Джозеф Остинг
|17.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|11
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
|8
|Фортуна
|6
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2