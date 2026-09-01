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НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
20 Сентября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
12 Австрия вр Николас Польстер
21 Дания зщ Тобиас Шторм
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
66 Германия зщ Альмугера Кабар
19 Нидерланды пз Adam Tahaui
18 Германия пз Деннис Гайгер
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
9 Суринам пз Тьяронн Чери
77 Нидерланды нп Айоделе Томас
10 Сербия нп Душан Тадич
14 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1НЕК Неймеген
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3Гоу Эхед Иглс
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0НЕК Неймеген
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала НЕК Неймеген1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2НЕК Неймеген
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гоу Эхед Иглс
05.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген711
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
8 Фортуна610
9 Гоу Эхед Иглс69
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
0%
Ничья
0%
Гоу Эхед Иглс
0%

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