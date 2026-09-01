Вулверхэмптон - Вест Бромвич Альбион 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|12.02.2012
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|16.10.2011
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2011
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 1
|20.02.2011
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|8
|17
| 2
Повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|8
|15
| 4
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|7
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|8
|13
| 7
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|8
|13
| 8
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|8
|12
|9
|Вулверхэмптон
|6
|11
|10
|Бирмингем Сити
|8
|11
|11
|Миллуолл
|8
|11
|12
|Линкольн Сити
|8
|11
|13
|Саутгемптон
|8
|10
|14
|Рексем
|8
|10
|15
|Норвич Сити
|7
|9
|16
|Блэкберн Роверс
|8
|9
|17
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|18
|Портсмут
|7
|8
|19
|Уотфорд
|8
|8
|20
|Кардифф Сити
|8
|7
|21
|Болтон Уондерерс
|7
|7
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|8
|5
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|8
|4
| 24
Зона вылета
|Бёрнли
|8
|4