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Вулверхэмптон - Вест Бромвич Альбион 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
История личных встреч
28.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Вест Бромвич Альбион0 : 2Вулверхэмптон
03.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Вулверхэмптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Бромвич Альбион
12.02.2012 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 5Вест Бромвич Альбион
16.10.2011 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Вулверхэмптон
08.05.2011 Англия - Премьер-лига 36-й тур Вулверхэмптон3 : 1Вест Бромвич Альбион
20.02.2011 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити817
2
Повышение
Вест Хэм Юнайтед815
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро815
4
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион714
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс813
6
Плей-офф за повышение
Сток Сити813
7
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити813
8
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик812
9 Вулверхэмптон611
10 Бирмингем Сити811
11 Миллуолл811
12 Линкольн Сити811
13 Саутгемптон810
14 Рексем810
15 Норвич Сити79
16 Блэкберн Роверс89
17 Шеффилд Юнайтед89
18 Портсмут78
19 Уотфорд88
20 Кардифф Сити87
21 Болтон Уондерерс77
22
Зона вылета
Дерби Каунти85
23
Зона вылета
Престон Норт Энд84
24
Зона вылета
Бёрнли84
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вулверхэмптон
0%
Ничья
0%
Вест Бромвич
100%

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