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Грузия - Северная Ирландия 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
25 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Грузия
Северная Ирландия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Северная Ирландия, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Северная Ирландия
1 Грузия вр Георгий Мамардашвили
2 Грузия зщ Отар Какабадзе
4 Грузия зщ Лука Лочошвили
5 Грузия зщ Саба Гогличидзе
22 Грузия зщ Саба Харебашвили
15 Грузия пз Гизо Мамагеишвили
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
10 Грузия пз Георгий Чакветадзе
Грузия нп Зурико Давиташвили
Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Северная Ирландия вр Пирс Чарльз
5 Северная Ирландия зщ Трай Хам
3 Северная Ирландия зщ Руайри Макконвилл
Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
20 Северная Ирландия пз Броди Спенсер
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
7 Северная Ирландия пз Итан Гэлбрейт
15 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
2 Северная Ирландия пз Патрик Келли
14 Северная Ирландия пз Айзек Прайс
10 Северная Ирландия нп Джейми Донли
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Грузия2 : 0
02.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Грузия1 : 1
29.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 2Грузия
26.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Грузия2 : 2
18.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 6-й тур 2 : 1Грузия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3 Израиль00
4
Стыковая зона
Косово00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Грузия
90%
Ничья
0%
Северная Ирландия
10%

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