Грузия - Северная Ирландия 25 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Северная Ирландия, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|22
|зщ
|Саба Харебашвили
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
|нп
|Зурико Давиташвили
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|5
|зщ
|Трай Хам
|3
|зщ
|Руайри Макконвилл
|зщ
|Дэниел Баллард
|20
|пз
|Броди Спенсер
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|15
|пз
|Джастин Девенни
|2
|пз
|Патрик Келли
|14
|пз
|Айзек Прайс
|10
|нп
|Джейми Донли
|Вилли Саньоль
|Майкл О'Нил
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|29.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|18.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
|3
|Израиль
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0