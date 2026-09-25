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Австралия - Бразилия 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Австралия
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Бразилия, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австралия
Бразилия
Главные тренеры
Австралия Тони Попович
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
13.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австралия0 : 4Бразилия
07.09.2013 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2013 Бразилия6 : 0Австралия
18.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа F. 2-й тур Бразилия2 : 0Австралия
Кто победит?
19 голосов болельщиков
Австралия
5%
Ничья
5%
Бразилия
89%

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