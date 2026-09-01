Словения - Шотландия 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
26 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Стартовый состав
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Составы команд
Словения
Шотландия
|вр
|Ян Облак
|зщ
|Жан Карничник
|зщ
|Яка Бийол
|зщ
|Давид Брекало
|зщ
|Йошт Урбанчич
|пз
|Адам Черин
|пз
|Тими Элшник
|пз
|Томи Хорват
|пз
|Тамар Светлин
|пз
|Даниэль Штурм
|нп
|Жан Випотник
|1
|вр
|Ангус Ганн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|зщ
|Стивен Уэлш
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|2
|пз
|Аарон Хики
|8
|пз
|Билли Гилмор
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|нп
|Робби Юр
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|08.10.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа F. 10-й тур
|2 : 2
|26.03.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа F. 5-й тур
|1 : 0
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0
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