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Словения - Шотландия 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
26 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Словения
Шотландия

Стартовый состав
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Составы команд
Словения
Шотландия
СловенияврЯн Облак
СловениязщЖан Карничник
СловениязщЯка Бийол
СловениязщДавид Брекало
СловениязщЙошт Урбанчич
СловенияпзАдам Черин
СловенияпзТими Элшник
СловенияпзТоми Хорват
СловенияпзТамар Светлин
СловенияпзДаниэль Штурм
СловениянпЖан Випотник
1ШотландияврАнгус Ганн
13ШотландиязщДжек Хендри
26ШотландиязщСкотт Маккенна
ШотландиязщСтивен Уэлш
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
2ШотландияпзАарон Хики
8ШотландияпзБилли Гилмор
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
ШотландиянпРобби Юр
ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
08.10.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа F. 10-й турСловения2 : 2Шотландия
26.03.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа F. 5-й турШотландия1 : 0Словения
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Словения1 : 1Шотландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Словения
0%
Ничья
0%
Шотландия
100%

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