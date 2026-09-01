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Северная Македония - Швейцария 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Северная Македония
Швейцария

Стартовый состав
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Составы команд
Северная Македония
Швейцария
Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
Северная МакедониязщАндрей Стойчевски
Северная МакедониязщДжоко Зайков
Северная МакедониязщВисар Муслиу
Северная МакедонияпзБоян Илиевски
Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
Северная МакедонияпзЭнис Барди
Северная МакедонияпзЭзган Алиоски
Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
Северная МакедониянпБоян Миовски
Северная МакедониянпЭльмин Растодер
ШвейцарияврГрегор Кобель
ШвейцариязщЗакари Атекаме
ШвейцариязщНико Эльведи
ШвейцариязщМануэль Аканджи
ШвейцариязщРикардо Родригес
ШвейцарияпзРемо Фройлер
ШвейцарияпзАрдон Яшари
ШвейцарияпзДжибриль Соу
ШвейцариянпФабиан Ридер
ШвейцариянпЗеки Амдуни
ШвейцариянпДан Ндой
Главные тренеры
Северная МакедонияГоце Седлоски
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
01.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи4 : 0Северная Македония
29.05.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи0 : 0Северная Македония
31.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи0 : 0Северная Македония
26.03.2026ЧМ-2026 — ЕвропаПлей-офф. 1/2 финала4 : 0Северная Македония
18.11.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа J. 10-й тур7 : 1Северная Македония
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Северная Македония
0%
Ничья
0%
Швейцария
100%

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