Северная Македония - Швейцария 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Северная Македония
Швейцария
|вр
|Столе Димитриевски
|зщ
|Андрей Стойчевски
|зщ
|Джоко Зайков
|зщ
|Висар Муслиу
|пз
|Боян Илиевски
|пз
|Matej Gashtarov
|пз
|Энис Барди
|пз
|Эзган Алиоски
|пз
|Элиф Элмас
|нп
|Боян Миовски
|нп
|Эльмин Растодер
|вр
|Грегор Кобель
|зщ
|Закари Атекаме
|зщ
|Нико Эльведи
|зщ
|Мануэль Аканджи
|зщ
|Рикардо Родригес
|пз
|Ремо Фройлер
|пз
|Ардон Яшари
|пз
|Джибриль Соу
|нп
|Фабиан Ридер
|нп
|Зеки Амдуни
|нп
|Дан Ндой
Главные тренеры
|Гоце Седлоски
|Мурат Якин
История личных встреч
|01.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|29.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. 1/2 финала
|4 : 0
|18.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 10-й тур
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Кто победит?
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