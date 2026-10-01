«Манчестер Сити» может столкнуться не только со спортивными, но и с уголовными последствиями 

Дата публикации: 01-10-2026 10:44

Руководители «Манчестер Сити» потенциально могут столкнуться с уголовной ответственностью на фоне выводов независимой комиссии по делу о нарушении финансовых правил АПЛ. Об этом сообщает The Sun. По данным издания, в случае возможного расследования речь может идти о наказании вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее Премьер-лига объявила о решении независимой комиссии, которая признала «Манчестер Сити» виновным по всем обвинениям, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Комиссия также признала клуб виновным по большинству пунктов, связанных с его сотрудничеством с расследованием лиги.

В опубликованных выводах говорится, что клуб использовал фиктивные коммерческие соглашения, предоставлял искажённую финансовую отчётность и скрывал реальное положение дел от аудиторов и футбольных регуляторов. По оценке комиссии, соответствующие схемы позволяли искусственно увеличивать доходы и сокращать расходы более чем на £900 млн.

The Sun отмечает, что выводы комиссии потенциально могут привлечь внимание правоохранительных и налоговых органов. Если в дальнейшем будет открыто отдельное уголовное расследование и действия конкретных лиц будут квалифицированы как мошенничество, максимальное наказание по соответствующим положениям британского законодательства может достигать 10 лет лишения свободы. При этом на данный момент сообщений о возбуждении уголовного расследования против руководителей «Манчестер Сити» нет.

Сам «Манчестер Сити» продолжает отрицать обвинения. Клуб заявил, что располагает доказательствами своей невиновности и намерен использовать все доступные юридические и регуляторные механизмы для обжалования решения комиссии.

Отдельно будет рассмотрен вопрос о спортивных санкциях. Премьер-лига сообщила, что наказание определят на последующем слушании независимой комиссии. Возможные меры включают штраф, снятие очков и другие спортивные санкции, вплоть до исключения из соревнования. До 2 октября «Манчестер Сити» имеет право подать апелляцию на выводы комиссии.