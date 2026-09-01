Фарерские острова - Казахстан 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 1-й тур
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Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
Главные тренеры
|Эйдун Клакстейн
|Талгат Байсуфинов
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
История личных встреч
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 11-й тур
|1 : 1
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Беларусь
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Черногория
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Словакия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|0
|0
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