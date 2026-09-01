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Фарерские острова - Казахстан 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 1-й тур
Фарерские острова
Казахстан

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Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
Главные тренеры
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
КазахстанТалгат Байсуфинов
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
История личных встреч
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиФарерские острова1 : 0Казахстан
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 11-й турФарерские острова1 : 1Казахстан
06.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 9-й турКазахстан2 : 1Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Фарерские острова
50%
Ничья
0%
Казахстан
50%

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