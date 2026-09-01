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Сан-Марино - Финляндия 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 1-й тур
Сан-Марино
Финляндия

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Составы команд
Сан-Марино
Финляндия
Главные тренеры
ИталияРоберто Чеволи
ДанияЯкоб Фрийс
История личных встреч
20.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 10-й турСан-Марино1 : 2Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0Сан-Марино
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 7-й турСан-Марино0 : 1Финляндия
17.11.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 5-й турФинляндия8 : 0Сан-Марино
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сан-Марино
0%
Ничья
0%
Финляндия
100%

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