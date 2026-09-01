Сан-Марино - Финляндия 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 1-й тур
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Составы команд
Сан-Марино
Финляндия
Главные тренеры
|Роберто Чеволи
|Якоб Фрийс
История личных встреч
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 1
|17.11.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|8 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Беларусь
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Черногория
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Словакия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|0
|0
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