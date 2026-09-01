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Словакия - Молдавия 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 1-й тур
Словакия
Молдавия

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Словакия
Молдавия
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
МолдавияЛилиан Попеску
История личных встреч
05.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиСловакия2 : 2
01.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиСловакия2 : 1
31.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиСловакия2 : 0
26.03.2026ЧМ-2026 — ЕвропаПлей-офф. 1/2 финалаСловакия3 : 4
17.11.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа A. 6-й тур6 : 0Словакия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Словакия
100%
Ничья
0%
Молдавия
0%

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