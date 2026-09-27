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Норвегия - Португалия 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Норвегия
Португалия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Норвегия
Португалия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
7НорвегиязщФредрик Эурснес
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
22НорвегиянпОскар Бобб
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
20НорвегиянпАнтонио Нуса
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
19ПортугалиязщНуну Мендеш
21ПортугалияпзРубен Невеш
18ПортугалияпзПедру Нету
23Португалияпз Витинья
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
11ПортугалияпзЖоау Феликс
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
29.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Португалия3 : 0Норвегия
04.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 6-й турПортугалия1 : 0Норвегия
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 2-й турНорвегия1 : 0Португалия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Норвегия
25%
Ничья
25%
Португалия
50%

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