Норвегия - Португалия 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Норвегия
Португалия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|7
|зщ
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|22
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|21
|пз
|Рубен Невеш
|18
|пз
|Педру Нету
|23
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|11
|пз
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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