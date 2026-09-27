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Шинник - СКА-Хабаровск 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Шинник
СКА-Хабаровск

Стартовый состав
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Составы команд
Шинник
Ярославль
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
26.04.2026 Россия — Лига Pari 31-й тур Шинник3 : 0СКА-Хабаровск
05.10.2025 Россия — Лига Pari 13-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Шинник
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Шинник0 : 1СКА-Хабаровск
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Шинник
12.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Шинник2 : 1СКА-Хабаровск
16.07.2023 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Шинник
27.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2022 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Шинник
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Шинник2 : 3СКА-Хабаровск
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1223
6 Торпедо М1120
7 Ротор1217
8 Уфа1117
9 Шинник1115
10 Енисей1214
11 Арсенал Т1213
12 Ленинградец1213
13 Нефтехимик1212
14 Челябинск1212
15 Волга Ул1211
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
СКА-Хабаровск
0%

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