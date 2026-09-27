Шинник - СКА-Хабаровск 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
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Составы команд
Шинник
Ярославль
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
|26.04.2026
|Россия — Лига Pari
|31-й тур
|3 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 3
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|12
|23
|6
|Торпедо М
|11
|20
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|11
|17
|9
|Шинник
|11
|15
|10
|Енисей
|12
|14
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Ленинградец
|12
|13
|13
|Нефтехимик
|12
|12
|14
|Челябинск
|12
|12
|15
|Волга Ул
|12
|11
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|11
|5
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