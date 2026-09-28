Румыния - Босния и Герцеговина 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Румыния
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Йонуц Раду
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|11
|зщ
|Никушор Банку
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|10
|пз
|Николае Станчу
|18
|пз
|Рэзван Марин
|14
|пз
|Янис Хаджи
|20
|пз
|Деннис Ман
|13
|пз
|Валентин Михэйлэ
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|7
|зщ
|Зинедин Смайлович
|18
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
|13
|пз
|Иван Башич
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|23
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Сергей Барбарез
История личных встреч
|15.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 9-й тур
|3 : 1
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа H. 1-й тур
|0 : 1
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|4 : 1
|07.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 2-й тур
|1 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|3 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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