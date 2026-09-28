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Румыния - Босния и Герцеговина 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Румыния
Босния и Герцеговина

Стартовый состав
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Составы команд
Румыния
Босния и Герцеговина
1 Румыния вр Йонуц Раду
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
5 Румыния зщ Вирджил Гицэ
2 Румыния зщ Андрей Рациу
11 Румыния зщ Никушор Банку
4 Румыния пз Андрей Коубиш
10 Румыния пз Николае Станчу
18 Румыния пз Рэзван Марин
14 Румыния пз Янис Хаджи
20 Румыния пз Деннис Ман
13 Румыния пз Валентин Михэйлэ
22 Босния и Герцеговина вр Мартин Зломислич
7 Швеция зщ Зинедин Смайлович
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
20 Босния и Герцеговина пз Эсмир Байрактаревич
13 Босния и Герцеговина пз Иван Башич
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
19 Босния и Герцеговина пз Керим-Сэм Алайбегович
10 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
23 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Румыния Георге Хаджи
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 9-й тур Босния и Герцеговина3 : 1Румыния
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 1-й тур Румыния0 : 1Босния и Герцеговина
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур Румыния4 : 1Босния и Герцеговина
07.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 2-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Румыния
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 7-й тур Румыния3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 5-й тур Босния и Герцеговина2 : 1Румыния
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Румыния
40%
Ничья
0%
Босния
60%

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