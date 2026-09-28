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Северная Ирландия - Венгрия 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Северная Ирландия
Венгрия

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Составы команд
Северная Ирландия
Венгрия
1 Северная Ирландия вр Пирс Чарльз
18 Северная Ирландия зщ Том Атчесон
17 Северная Ирландия зщ Патрик Макнейр
22 Северная Ирландия зщ Кирон Браун
5 Северная Ирландия зщ Трай Хам
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
7 Северная Ирландия пз Итан Гэлбрейт
3 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
16 Северная Ирландия пз Патрик Келли
14 Северная Ирландия пз Айзек Прайс
10 Северная Ирландия нп Джейми Донли
22 Венгрия вр Балаж Тот
14 Венгрия зщ Бендегуз Болла
6 Венгрия зщ Вилли Орбан
3 Венгрия зщ Марк Чингер
11 Венгрия зщ Милош Керкез
20 Венгрия пз Milan Toth
15 Венгрия пз Арон Чонгваи
19 Венгрия пз Раймунд Тот
10 Венгрия пз Доминик Собослаи
9 Венгрия нп Донат Барань
17 Венгрия нп Габор Юрек
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Италия Марко Росси
История личных встреч
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Северная Ирландия0 : 1Венгрия
07.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 8-й тур Северная Ирландия1 : 1Венгрия
07.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. 1-й тур Венгрия1 : 2Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Сев Ирландия
67%
Ничья
17%
Венгрия
17%

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