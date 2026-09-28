Северная Ирландия - Венгрия 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Северная Ирландия
Венгрия
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|18
|зщ
|Том Атчесон
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|3
|пз
|Джастин Девенни
|16
|пз
|Патрик Келли
|14
|пз
|Айзек Прайс
|10
|нп
|Джейми Донли
|22
|вр
|Балаж Тот
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|20
|пз
|Milan Toth
|15
|пз
|Арон Чонгваи
|19
|пз
|Раймунд Тот
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|9
|нп
|Донат Барань
|17
|нп
|Габор Юрек
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Марко Росси
История личных встреч
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|07.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|07.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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