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Армения - Черногория 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14935
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 2-й тур
Армения
Черногория

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Армения
Черногория
Главные тренеры
АрменияЕгише Меликович Меликян
ЧерногорияМирко Вучинич
История личных встреч
09.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЧерногория2 : 2Армения
24.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Армения1 : 0Черногория
10.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 6-й турЧерногория4 : 1Армения
11.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 4-й турАрмения3 : 2Черногория
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Армения
54%
Ничья
15%
Черногория
31%

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