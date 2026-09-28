Армения - Черногория 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14935
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 2-й тур
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Составы команд
Армения
Черногория
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
|Мирко Вучинич
История личных встреч
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 6-й тур
|4 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
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