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Шотландия - Швейцария 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Шотландия
Швейцария

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Шотландия
Швейцария
1ШотландияврАнгус Ганн
13ШотландиязщДжек Хендри
16ШотландиязщСкотт Маккенна
5ШотландиязщСтивен Уэлш
2ШотландияпзАарон Хики
8ШотландияпзБилли Гилмор
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
7ШотландияпзДжон Макгинн
9ШотландиянпОливер Макбарни
20ШотландиянпКирон Боуи
1ШвейцарияврГрегор Кобель
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
22ШвейцариянпФабиан Ридер
11ШвейцариянпДан Ндой
10ШвейцариянпЗеки Амдуни
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1Швейцария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Шотландия
0%
Ничья
0%
Швейцария
100%

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