Шотландия - Швейцария 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Шотландия
Швейцария
|1
|вр
|Ангус Ганн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|5
|зщ
|Стивен Уэлш
|2
|пз
|Аарон Хики
|8
|пз
|Билли Гилмор
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|20
|нп
|Кирон Боуи
|1
|вр
|Грегор Кобель
|16
|зщ
|Закари Атекаме
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|14
|пз
|Ардон Яшари
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
|22
|нп
|Фабиан Ридер
|11
|нп
|Дан Ндой
|10
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Мурат Якин
История личных встреч
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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