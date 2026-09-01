Словения - Северная Македония 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Словения
Северная Македония
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Давид Брекало
|6
|зщ
|Яка Бийол
|17
|зщ
|Давид Зец
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|20
|пз
|Алёша Матко
|22
|пз
|Адам Черин
|10
|пз
|Тими Элшник
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|13
|зщ
|Анес Меличи
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|3
|зщ
|Себастьян Эррера
|2
|пз
|Боян Илиевски
|15
|пз
|Агон Элези
|16
|пз
|Matej Gashtarov
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Боян Миовски
|20
|нп
|Димитар Митровски
Главные тренеры
|Боштьян Цесар
|Гоце Седлоски
История личных встреч
|01.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|23.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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