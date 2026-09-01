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Словения - Северная Македония 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Словения
Северная Македония

Стартовый состав
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Составы команд
Словения
Северная Македония
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
23СловениязщДавид Брекало
6СловениязщЯка Бийол
17СловениязщДавид Зец
13СловениязщЭрик Янжа
20СловенияпзАлёша Матко
22СловенияпзАдам Черин
10СловенияпзТими Элшник
15СловенияпзДаниэль Штурм
9СловениянпАндраж Шпорар
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
13Северная МакедониязщАнес Меличи
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
3Северная МакедониязщСебастьян Эррера
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
15Северная МакедонияпзАгон Элези
16Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
9Северная МакедониянпБоян Миовски
20Северная МакедониянпДимитар Митровски
Главные тренеры
СловенияБоштьян Цесар
Северная МакедонияГоце Седлоски
История личных встреч
01.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Северная Македония1 : 1Словения
10.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 7-й турСеверная Македония2 : 1Словения
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 2-й турСловения1 : 1Северная Македония
23.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Словения1 : 0Северная Македония
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Северная Македония3 : 2Словения
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Словения
100%
Ничья
0%
Северная Македония
0%

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