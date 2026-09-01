Молдова - Фарерские острова 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 2-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Молдавия
Фарерские острова
Главные тренеры
|Лилиан Попеску
|Эйдун Клакстейн
История личных встреч
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|07.09.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа F. 6-й тур
|2 : 1
|25.03.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
Кто победит?
6 голосов болельщиков