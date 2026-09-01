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Молдова - Фарерские острова 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 2-й тур
Молдавия
Фарерские острова

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Составы команд
Молдавия
Фарерские острова
Главные тренеры
Молдавия Лилиан Попеску
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
История личных встреч
10.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 6-й тур Фарерские острова0 : 1Молдавия
24.03.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 1-й тур Молдавия1 : 1Фарерские острова
07.09.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 6-й тур Фарерские острова2 : 1Молдавия
25.03.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 1-й тур Молдавия1 : 1Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Молдова
67%
Ничья
0%
Фарерские острова
33%

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