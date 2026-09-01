Сан-Марино - Албания 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 2-й тур
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Составы команд
Сан-Марино
Албания
Главные тренеры
|Роберто Чеволи
|Роландо Маран
История личных встреч
|08.09.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа I. 6-й тур
|5 : 0
|31.03.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|0 : 2
|08.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
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