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Сан-Марино - Албания 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 2-й тур
Сан-Марино
Албания

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Сан-Марино
Албания
Главные тренеры
ИталияРоберто Чеволи
ИталияРоландо Маран
История личных встреч
08.09.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа I. 6-й турАлбания5 : 0Сан-Марино
31.03.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа I. 3-й турСан-Марино0 : 2Албания
08.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Сан-Марино0 : 3Албания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Сан-Марино
33%
Ничья
17%
Албания
50%

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