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Аргентина - Боливия 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2026 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Аргентина
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Аргентина
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Боливия Оскар Вильегас
История личных встреч
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина6 : 0Боливия
12.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3Аргентина
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина3 : 0Боливия
29.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 5-й тур Боливия1 : 4Аргентина
13.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия1 : 2Аргентина
28.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия2 : 0Аргентина
15.06.2016 Кубок Америки — 2016 Группа D Аргентина3 : 0Боливия
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Аргентина2 : 0Боливия
05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина7 : 0Боливия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина5 : 0Боливия
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Аргентина
100%
Ничья
0%
Боливия
0%

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