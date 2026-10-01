Аргентина - Боливия 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2026 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026 , Товарищеские матчи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Аргентина Боливия Главные тренеры Лионель Скалони Оскар Вильегас История личных встреч 16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 6 : 0 12.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 3 10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 3 : 0 29.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 5-й тур 1 : 4 13.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 1 : 2 28.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 2 : 0 15.06.2016 Кубок Америки — 2016 Группа D 3 : 0 30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 2 : 0 05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 7 : 0 07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 5 : 0