Аргентина - Боливия 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2026 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Аргентина
Боливия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|6 : 0
|12.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|3 : 0
|29.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа А. 5-й тур
|1 : 4
|13.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 2
|28.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 0
|15.06.2016
|Кубок Америки — 2016
|Группа D
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|2 : 0
|05.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|7 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
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15 голосов болельщиков