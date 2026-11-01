Сингапур - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция
17 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Сингапур
Бразилия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|13.11.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|31.03.2026
|Кубок Азии-2027 — квалификация
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Кубок Азии-2027 — квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
Кто победит?
0 голосов болельщиков