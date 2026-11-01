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Сингапур - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция

17 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Сингапур
Бразилия

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Составы команд
Сингапур
Бразилия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
13.11.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Сингапур1 : 4
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Сингапур1 : 2
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Сингапур4 : 0
31.03.2026 Кубок Азии-2027 — квалификация Группа C. 6-й тур Сингапур1 : 0
18.11.2025 Кубок Азии-2027 — квалификация Группа C. 5-й тур 1 : 2Сингапур
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сингапур
0%
Ничья
0%
Бразилия
0%

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