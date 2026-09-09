Наполи - Арсенал: Прогноз на матч Лиги чемпионов 9 сентября

Дата публикации: 09-09-2026 21:16

В среду, 9 сентября, футбольные болельщики с нетерпением ожидают старта группового этапа Лиги чемпионов, где на поле сойдутся итальянский "Наполи" и английский "Арсенал". Матч состоится на легендарном стадионе в Неаполе, а начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Минувший сезон был весьма успешным для "Наполи" - команда заняла второе место в Серии А, что позволило ей напрямую выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Однако, старт нового сезона для подопечных с Юга Италии сложился непросто. В первых трех турах чемпионата Италии "Наполи" потерпел два поражения - сначала уступил дебютанту сезона "Комо", а затем фавориту Серии А "Интеру". Лишь в третьем туре неаполитанцы смогли одержать свою первую победу, обыграв "Дженоа" с уверенным счетом 2:0. Эти 3 очка пока позволяют команде находиться лишь на 12-й строчке турнирной таблицы, а отставание от лидирующих клубов уже составляет 6 баллов.

Болельщики и эксперты ожидают, что "Наполи" вскоре наберет обороты. Кроме участия в Лиге чемпионов, команде еще предстоит борьба в Кубке Италии, где она стартует сразу с четвертьфинальной стадии. Ее соперники определятся в противостоянии "Аталанты" и "Удинезе", чья встреча также вызывает большой интерес среди поклонников итальянского футбола.

Арсенал

Лондонский "Арсенал", напротив, начал нынешний сезон весьма впечатляюще. За три тура в Премьер-лиге чемпион Англии одержал уверенные победы над такими соперниками как "Ковентри", "Астон Вилла" и один из главных конкурентов - "Челси". Общая разница забитых и пропущенных голов составила 6:1, благодаря чему команда занимает вторую строчку в таблице, уступая "Манчестер Сити" только по дополнительным показателям.

В самом начале сезона "Арсенал" уже успел порадовать своих фанатов, завоевав Суперкубок Англии. В финале "канониры" разгромили "Манчестер Сити" со счетом 3:0, продемонстрировав отличную игру как в атаке, так и в обороне. Настроение в команде на подъеме, а текущее положение лондонцев в чемпионате и еврокубках позволяет говорить о серьезных амбициях на этот год.

Личные встречи

История противостояний между "Наполи" и "Арсеналом" насчитывает несколько запоминающихся матчей. Наиболее значимая их встреча состоялась в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2018/19, где сильнее оказалась английская команда. Тогда "Арсенал" уверенно прошёл итальянцев, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 3:0 и прервал европейскую кампанию неаполитанцев.

Прогноз и ставки

Букмекеры подготовили действительно интересные коэффициенты на этот матч: на победу "Наполи" предлагается котировка 5.22, тогда как на успех гостей из Лондона - всего 1.73. Итоговый выбор прогноза всегда остается за болельщиком: можно поддержать любимую команду, рискнуть или попытаться предугадать исход, опираясь на текущую форму и статистику встреч. Делайте ставки с лучшими коэффициентами, наслаждайтесь захватывающим футболом и не упустите мгновенные выплаты вместе с нашими партнерами!

Мой личный выбор - ставка на победу "Арсенала" за коэффициент 1.73. Лондонцы сейчас выглядят максимально уверенно и мотивированы на новый европейский поход, что делает их фаворитами встречи.