Порту - Манчестер Сити: Прогноз на матч Лиги чемпионов 8 сентября

Дата публикации: 08-09-2026 21:05

Во вторник, 8 сентября, на стадионе «Драгау» в Порту состоится долгожданный поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между португальским «Порту» и английским «Манчестер Сити». Согласно афише УЕФА, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, и внимание миллионов болельщиков будет приковано именно к этой встрече. Оба коллектива традиционно входят в число фаворитов группы, поэтому очный поединок сразу может оказать существенное влияние на будущий расклад сил.

Порту

Футбольный клуб «Порту» начал новый сезон действительно впечатляюще и подтверждает статус одного из грантов португальского футбола. В Премьер-лиге команда выиграла все пять стартовых матчей, набрав максимально возможные 15 очков. Благодаря такой успешной серии «драконы» уверенно возглавляют турнирную таблицу. Ближайший преследователь, столичный «Спортинг», уступает лидеру два балла, оступившись в матче с «Эштрелой». Такой результат придаёт подопечным Сержиу Консейсау уверенности перед стартом на международной арене.

Помимо удачных результатов в собственном чемпионате, «Порту» в начале сезона также сумел выиграть Суперкубок Португалии, победив в финале скромный «Торреенсе» из второго дивизиона с минимальным счётом 1:0. Такая серия новых побед внушает игрокам уверенность и очерчивает высокие задачи на еврокубковый сезон, ведь клуб традиционно выступает достойно на континентальной арене и может побороться даже с грандами английского футбола.

Манчестер Сити

Для «Манчестер Сити» этот сезон также стартовал под знаком перемен. После ухода легендарного Пепа Гвардиолы, который долгие годы был у руля клуба и добился исторических успехов, тренерский мостик занял Энцо Мареска. Руководство и болельщики возлагают большие надежды на нового наставника, надеясь, что с его приходом команда вернёт себе былую стабильность и амбиции.

В розыгрыше Премьер-лиги текущего сезона «горожане» начали крайне уверенно — были одержаны подряд три победы над «Борнмутом», «Кристал Пэлас» и «Ковентри», общий счёт в этих встречах составил внушительные 7:2. Благодаря таким результатам, на старте чемпионата «Сити» расположился на первой строчке турнирной таблицы. Однако, несмотря на хороший тонус в национальном первенстве, команда испытывает определённые трудности в матчах на выбывание. В последней игре английского Суперкубка соперником был «Арсенал», которому «Сити» уступил с крупным счётом 0:3, что стало неприятным сюрпризом для болельщиков коллектива.

Личные встречи

История противостояний между «Порту» и «Манчестер Сити» не так обширна, но заполнена напряжёнными и интригующими матчами. Клубы встречались между собой в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020 года. Тогда первый матч завершился нулевой ничьёй 0:0 — обе команды проявили осторожность и акцент на обороне. В ответной встрече «Манчестер Сити» одержал уверенную победу со счётом 3:1, продемонстрировав силу своего атакующего потенциала.

Прогноз

Ожидаемая встреча гарантирует зрелище и борьбу на каждом участке поля. Для Энцо Марески этот матч станет новой проверкой — теперь его команде предстоит противостоять действующему чемпиону Португалии, находящемуся в великолепной форме. С другой стороны, «Порту» всегда способен максимально мобилизоваться в матчах против топовых соперников. Учитывая атакующий настрой обеих команд и их мощные атакующие линии, скорее всего, игра получится результативной. Предполагаю, что обе команды сумеют отличиться, поэтому оптимальный выбор ставки — обе забьют с коэффициентом 1.71.