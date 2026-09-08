Боруссия Дортмунд - Вильярреал: Прогноз на матч Лиги чемпионов 8 сентября 

Дата публикации: 08-09-2026 21:07

8 сентября на знаменитом стадионе Сигнал Идуна Парк состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором между собой сразятся футбольные коллективы из Германии и Испании — Боруссия Дортмунд примет у себя на поле Вильярреал. Встреча обещает быть очень интересной и захватывающей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, и болельщики обеих команд с нетерпением ждут начала этого противостояния.

Боруссия Дортмунд

Дортмундцы продолжают развиваться под руководством Нико Ковача, который возглавил команду по ходу позапрошлого сезона. Это было непростое время для "шмелей" — после серии неудач клубу требовалась встряска, и хорватский специалист сумел быстро вернуть команду в число лидеров Бундеслиги. Уже в первый сезон работы Ковача Боруссия сумела занять четвертое место, а в следующем году закрепилась на втором месте, уступив первое лишь доминирующей Баварии Мюнхен.

Несмотря на эти достижения, клубу все же не удалось навязать настоящую борьбу за чемпионство, ведь Бавария удерживает лидерство на протяжении многих лет. В этом сезоне мюнхенцы снова подтвердили свой статус гранда немецкого футбола. В матче за Суперкубок Германии, который состоялся летом, Дортмунд уступил Баварии со счетом 1-2, хотя играл на своем поле. Тем не менее, команда Ковача не позволяет себе расслабляться: выигранные матчи в чемпионате подтверждают серьезность ее настроя — совсем недавно "шмели" одержали выездную победу над Хоффенхаймом со счетом 3-2. У команды яркая атака, способная забивать даже самым организованным соперникам, и фанаты надеются, что она проявит себя и в Лиге чемпионов.

Вильярреал

Испанский Вильярреал последние несколько сезонов пользуется реноме крепкого европейского середняка и регулярно навязывает борьбу грандам Ла Лиги. В сезоне 2024/2025 команда снова прорвалась в лидирующую четверку Примеры, а уже в следующем, 2025/2026, заняла даже более высокое — третье — место, опередив мадридский Атлетико. Казалось бы, подобное достижение гарантирует долгую работу главного тренера, однако руководство клуба неожиданно рассталось с Марселино. Причиной стал не самый удачный розыгрыш прошлой Лиги чемпионов: несколько поражений и всего лишь ничья с Ювентусом на своем поле.

На смену Марселино пришел молодой и амбициозный специалист Перес. Пока что его старт в новом клубе нельзя назвать идеальным. "Желтая субмарина" открыла очередной сезон парой зрелищных ничьих — 2-2 против Расинга и такого же результата с Атлетико на выезде. Однако потом команда неожиданно проиграла Алавесу с минимальным счетом 0-1, а затем уступила дома новичку лиги — Депортиво, пропустив три мяча и ответив только двумя. Несмотря на сложное начало, Вильярреал сохраняет боеспособность и наверняка постарается показать максимум в еврокубковом матче.

Статистика личных встреч

Соперники лишь раз встречались друг с другом на официальном уровне — это произошло в ноябре прошлого года. Тогда, на своем поле, Боруссия разгромила испанцев со счетом 4-0, продемонстрировав отличный атакующий потенциал и почти безупречную игру в обороне. Для Вильярреала это поражение стало болезненным уроком: команда наверняка захочет взять реванш и показать более высокий уровень футбола.

Прогноз

Большинство букмекерских контор считают хозяев явными фаворитами этой встречи и ожидают их победу. По составу, опыту выступлений и домашнему преимуществу Боруссия уверенно превосходит своего соперника. Коэффициент на победу дортмундцев достаточно привлекателен — 1,81. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов и возможную неожиданность: Вильярреал способен удивлять и бороться до конца, а матч Лиги чемпионов всегда отличается высоким накалом страстей. Но если брать объективные предпосылки, шансы хозяев на победу гораздо выше.