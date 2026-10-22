Ювентус - Ренн: Прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы 22 октября 

В четверг, 22 октября, пройдет матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретятся итальянский «Ювентус» и французский «Ренн». По киевскому времени встреча начнётся в 19:45.



Ювентус



Итальянская команда стартовала в текущем сезоне не так уверенно, как ожидалось. По результатам семи сыгранных матчей в Серии А «бьянконери» набрали лишь 11 очков, что позволило им занять всего лишь 8-е место в таблице. Отставание от лидера чемпионата, «Интера», уже достигло внушительных 8 пунктов, что создаёт заметные трудности для борьбы за чемпионство.



В Кубке Италии «Ювентус» начнёт выступление с 1/8 финала, где его соперником станет «Сассуоло». В Лиге Европы «зебры» уверенно стартовали, одержав победы в матчах против «Неймегена» и «Сельты» из Виго, что даёт им неплохие шансы на выход из группы.



Ренн



«Ренн» показывают довольно стабильные результаты на внутренней арене. После семи туров Лиги 1 команда имеет в своём активе 13 очков, что ставит её на 6-е место в турнирной таблице. Причём от лидирующего на данный момент «Лиона» их отделяет всего одно очко, что свидетельствует о плотной борьбе в верхней части таблицы.



В Лиге Европы французский клуб стартовал с двух матчей: ничьей 0:0 с австрийским «Штурмом» и гостевой победой 2:1 над греческим ОФИ Крит. Эти результаты подтверждают, что команда способна конкурировать на международной арене.



История встреч



Команды нечасто встречаются между собой в официальных матчах. Последний раз они играли в 1999 году в финале Кубка Интертото, где «Ювентус» одержал общую победу со счётом 4:2.



Прогноз



Общая результативность последних игр обеих команд находится на высоком уровне, поэтому прогнозируем тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66. Ожидается зрелищный и насыщенный событиями матч.